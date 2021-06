Cerezo: "Non so se Simeone ha chiamato De Paul. Morata non segna? 20 gol con la Juve..."

Il presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo ha parlato al quotidiano As soffermandosi anche sui nomi di Rodrigo De Paul, operazione in dirittura d'arrivo con l'Udinese, e Alvaro Morata, attaccante il cui prestito alla Juventus è stato prolungato di una stagione: "Non so se Simeone ha chiamato De Paul, ma posso dire che se è un giocatore forte può interessare all'Atletico Madrid. Però non posso confermare niente finché non è tutto fatto. Morata? Lo scorso anno ha segnato 20 gol con la Juventus, qua sembra che tutti lo stiano criticando perché non segna".