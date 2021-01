Che mercato sarà: il gennaio 2021 della Lazio tra entrate e uscite

Come tutte le sessioni invernali di calciomercato della Lazio, anche questa che si aprirà lunedì 4 gennaio non sarà scoppiettante e intensa. La linea societaria è chiara ed è stata ribadita più volte dal ds Tare. L'ultima a novembre dopo la vittoria sullo Zenit in Champions: "Con la qualificazione non cambieranno le nostre idee. Saremo attenti ma in questo momento secondo noi non c'è necessità di intervenire, il mercato di gennaio come ho sempre detto è un mercato di riparazione e non lo vedo bene". In più, a complicare eventuali operazioni in entrata c'è l'indice di liquidità. Secondo questo parametro Figc, che ha già indirizzato il mercato estivo, la Lazio potrà acquistare soltanto con la stessa formula della cessione di Vavro al Genoa: prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Nonostante ciò, qualcosa è lecito aspettarselo del club di Lotito, i cui ragionamenti girano intorno a due uomini: Lulic e Caicedo. Ma andiamo per ordine.

Priorità alla fascia sinistra, dove Inzaghi è in emergenza dal 5 febbraio scorso, quando Lulic giocò la sua ultima partita. Jony prima e Fares (preso per 9 milioni) poi non hanno convinto, anche perché ora l'algerino è fermo per uno stiramento al soleo (rientra a fine gennaio). Prima di intervenire, la società vuole aspettare e valutare l'esterno bosniaco, che è tornato a correre a Formello. Se darà garanzie verrà reintegrato al posto di Djavan Anderson, oppure in caso contrario si andrà sul mercato: Bradaric del Lilla, Ricca del Bruges, Romulo (svincolato) e Lazovic, che difficilmente verrà fatto partire dal Verona, sono i nomi da tenere in considerazione.

Capitolo Caicedo. Il rapporto con Inzaghi, dopo la delusione e l'amarezza per la panchina di San Siro prima di Natale, non è lo stesso di prima. Sicuramente la storia tra il centravanti e la Lazio è vicina alla chiusura (se non adesso, a giugno), anche perché nei piani del club sarebbe dovuta essere finita già ad agosto quando è arrivato Muriqi. È sul mercato, Caicedo, valutato tra i 5 e gli 8 milioni: al momento non è arrivata alcuna offerta, se arriverà verrà presa in considerazione. Un suo eventuale addio libererebbe uno slot nella lista per un 'over 22': difficile che la Lazio lo sostituisca con il Papu Gomez, possibile che venga sfruttata l'occasione per rinforzare la difesa con un centrale d'esperienza o che venga preso - al di là del recupero di Lulic - un quinto mancino per sopperire al 'buco'. Ma ogni discorso adesso è prematuro e soprattutto è subalterno alle cessioni.