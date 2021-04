Chi sono gli incedibili dell'Inter su cui Steven Zhang vuol costruire il club del futuro

Il futuro dell'Inter ripartirà da sei nomi. Da sei incedibili. Steven Zhang è a Milano e oggi vedrà la dirigenza per iniziare a mettere anche dei paletti per il futuro. In primis cercherà di render più stabile la situaizone finanziaria, col prestito da 200/250 milioni di euro via Lussemburgo. Servirà a coprire i debiti, a navigare in acque più tranquille. Poi dovrà affrontare i temi relativi al futuro di Antonio Conte ma anche di Giuseppe Marotta e di Piero Ausilio. Ragionerà con loro do obiettivi, prospettive e strategie. Poi sarà il tempo dei rinnovi e anche del mercato.

Chi sono gli incedibili dell'Inter? Nella testa di Zhang la strategia è chiara. Blindare un gruppo e renderlo l'asse portante dell'Inter del futuro. Poi abbassare il monte ingaggi, dunque far fronte anche a cessioni importanti, tra chi non rinnoverà il contratto o finirà sull'altare del mercato, e svecchiare la rosa. Per questo la rosa degli 'incedibili' è al momento ristretta, anche se chiaramente Conte e il club nerazzurro vorrebbero aggiungere anche Milan Skriniar e pure Christian Eriksen alla conta.

Romelu Lukaku Il 9 ha conquistato l'Inter e l'Italia. Dall'Inghilterra sono già pronti a far follie per riprenderlo: Conte lo considera fondamentale per la sua permanenza.

Achraf Hakimi Forse il miglior colpo dell'estate in assoluto. L'esterno è arrivato dal Real Madrid e in molti stanno già pensando a offerte importanti. Non c'è volontà di farlo partire.

Nicolò Barella Leader e pronto al rinnovo. Lo aspetta un'estate da protagonista anche in Nazionale, lo stipendio è destinato a salire. E anche il suo status: per l'Inter è Capitan Futuro.

Lautaro Martinez Dal quasi addio, destinazione Barcellona, alla conferma. Ora il rinnovo di contratto, per un'estate che non lo vedrà tra i protagonisti delle trattative.

Stefan de Vrij L'Inter per lui prepara il rinnovo di contratto, da formalizzare. Leader silenzioso della retroguardia.

Alessandro Bastoni La grande scoperta di Conte. Che lo ha lanciato senza paura, lo ha valorizzato. E Bastoni lo ha ripagato, meritandosi anche un posto all'Europeo.