Lecco-Union Brescia, vietata la vendita dei biglietti ai residenti a Brescia e Mantova
Daniel Uccellieri
La sfida tra Lecco e Union Brescia, in programma per l'ottava giornata del girone A di Serie C, si disputerà senza la presenza dei sostenitori della squadra ospite.
A comunicarlo è stato lo stesso club biancazzurro attraverso il proprio sito ufficiale, facendo riferimento al decreto del prefetto di Lecco. Il provvedimento prevede infatti il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nelle province di Brescia e Mantova, impedendo di fatto ai tifosi dell'Union Brescia di assistere alla gara.
Di seguito il comunicato ufficiale:
"Union Brescia informa che, come da decreto prefettizio dell’unità di Lecco, è fatto divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nelle province di Brescia e Mantova per la gara Lecco-Union Brescia, in programma domenica 4 ottobre alle ore 12:30 allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco."