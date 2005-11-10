Cosenza, Lucioni riapre le porte a Cimino: il terzino torna ad allenarsi con la squadra

Dopo settimane vissute ai margini, Baldovino Cimino torna a lavorare insieme al gruppo del Cosenza. Il terzino classe 2004, reduce dall'intervento al ginocchio e dal successivo percorso riabilitativo, è stato reintegrato dalla società alla ripresa degli allenamenti di martedì 29 settembre.

La situazione si era complicata nelle ultime settimane, con Cimino impegnato anche in terapie sostenute personalmente e rimasto fuori dal lavoro con la squadra. Il club aveva inoltre cercato una soluzione sul mercato, arrivando a proporre al giocatore la risoluzione del contratto. L'accordo, però, non è stato raggiunto e il terzino è tuttora legato al Cosenza fino al 2027, con un'opzione per un'ulteriore stagione.

Il reintegro nel gruppo

A comunicare a Cimino la possibilità di tornare ad allenarsi con i compagni è stato il direttore sportivo Fabio Lucioni, nella giornata di martedì. Come riferito da TifoCosenza.it, il confronto ha così sancito il ritorno del terzino all'interno del gruppo dopo un periodo caratterizzato da allenamenti individuali e tensioni.

Ora la decisione spetta a Coppitelli

Il reintegro rappresenta un nuovo punto di partenza, ma resta da definire quale spazio potrà avere Cimino nelle gerarchie di Francesco Coppitelli. Il prossimo passaggio sarà capire se il giocatore tornerà a essere coinvolto nelle convocazioni e nelle rotazioni della prima squadra, dopo le settimane trascorse lontano dal gruppo