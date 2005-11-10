Darmian non corre(va) da solo: al Bologna è stato proposto anche Hysaj. I dettagli

Il Bologna è a un passo dal perfezionare il tesseramento di Matteo Darmian, difensore di 37 anni capace di giocare sia sulla fascia che centralmente, soprattutto in una ipotetica linea a tre di retroguardia. Con l'ex Inter, che è rimasto svincolato dallo scorso 30 giugno dopo la conclusione del suo contratto con i nerazzurri, c'è l'intesa per un vincolo annuale, con opzione per andare avanti fino al 2028.

La prima alternativa è l'ex Lazio

Quello di Darmian, però, non è (stato) l'unico nome preso in considerazione in queste ore dal Bologna. Secondo quanto ricostruito da TMW, infatti, alla dirigenza del club emiliano è stato proposto anche il profilo di Elseid Hysaj (32 anni), nazionale albanese e anche lui tra gli svincolati, dopo la fine del precedente contratto con la Lazio alla fine dell'estate. Profilo di qualche anno più giovane rispetto a Darmian, l'ex Inter gli è stato però preferito per via di una maggior duttilità tattica, che potrebbe consentirlo a Palladino di utilizzarlo anche da centrale.

Tenersi in forma con l'Albania

Hysaj, in attesa dell'annuncio ufficiale con cui si esauriranno le sue possibilità di vestirsi di rossoblù, continua comunque ad allenarsi da solo per mantenere più alta possibile la condizione fisica. E la sosta per le nazionali in tal senso lo aiuta, visto che la settimana scorsa ha raggiunto la sua 100esima presenza con l'Albania, sfoderando una prestazione convincente nel 2-0 alla Bielorussia. Dopo aver riposato con San Marino, si prepara a scendere di nuovo in campo con la Finlandia. E il mercato lo tiene d'occhio, considerando che il giocatore (sondato anche dall'Ascoli in Serie B di recente) piace in Spagna.