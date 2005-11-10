Christillin al vetriolo: "Paratici non si è comportato bene con Marotta. Meglio Carnevali"

La dirigente Evelina Christillin, notoriamente tifosa della Juventus, ha parlato a TMW a margine del Festival dello Sport a Trento, dando la sua opinione anche su dirigenti passati e presenti della società bianconera.

Marotta al top, Carnevali promosso, Paratici no

Ha detto infatti la Christillin, su chi sia il dirigente degli ultimi anni di Juve che ha più apprezzato: "Facile dire Marotta. Anni fa è stato gentilmente accompagnato alla porta, e si è visto cosa ha saputo fare all'Inter. Il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, un mio carissimo amico, e ho grande fiducia in lui. Paratici? No, grazie. Se posso dirlo, anche per quanto successo con Marotta che lo aveva allevato… In certe cose conta il lato umano e lui non si è comportato benissimo con Beppe. Erano partiti con l'idea dei giovani leoni che devono fare fuori tutti gli altri, partendo da Ronaldo. Eppure l'ultimo bilancio non dico attivo ma pari, è del 2018, con Marotta".

Rileggi tutte le parole di Christillin a TMW, clicca qui