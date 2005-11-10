Sassuolo, Obrador stregato da Aquilani: "Chiede versatilità, non mi tratta da 'normale' terzino"

Arrivato in estate dal Sassuolo dopo un passato in Serie A vissuto la scorsa stagione al Torino, il terzino spagnolo Rafa Obrador si è oggi presentato ai canali ufficiali del club neroverde. Queste le sue parole iniziando dal perché ha scelto di unirsi al club emiliano: "Per me era importante aggiungere minuti, trovare ritmo e migliorare fisicamente. Ho giocato, i miei compagni e il club mi hanno aiutato molto e sento di essere cresciuto. Era il mio obiettivo principale. Mi piace l'idea di calcio che c'è qui".

Cosa le chiede Aquilani?

"Ci chiede di essere una squadra che si associa, che abbia il pallone, personalità e coraggio. A me, come laterale, chiede anche di giocare un po' più dentro, non sempre come il tipico terzino attaccato alla fascia. Vuole che siamo versatili e che possiamo dare diverse opzioni alla squadra".

Come sono andati i primi gironi?

"I miei primi giorni al Sassuolo sono stati molto belli. La squadra è composta da persone meravigliose che ti accolgono velocemente e ti aiutano in tutto, sia dentro il campo dal punto di vista tattico, sia fuori per qualsiasi dubbio sulla città o sul club. Sono molto contento di far parte di questa squadra".

Quali sono le differenze tra Italia e Spagna?

"La differenza è nel modo in cui ci si concentra sulla tattica e sullo stile di gioco. Per me l'Italia conserva maggiormente lo stile classico del calcio, mentre in Spagna negli anni il gioco si è evoluto e si sta adattando molto bene al calcio moderno".

Che significa l'Under 21 della Spagna?

"Per me è un onore poter difendere la Roja. Ho avuto la fortuna di poter partecipare a tutte le categorie giovanili fino all'Under 21 e spero di continuare a rappresentare la Spagna".

Qual è il suo obiettivo con il Sassuolo?

"L'obiettivo con il Sassuolo, individualmente, è imparare cose nuove e crescere come giocatore e come persona. Competere in Serie A mi motiva molto e con la squadra voglio aspirare al massimo possibile".