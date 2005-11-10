Carrarese, Gemignani: "Le competenze di Pagliuca determinanti per la crescita del club"

Manrico Gemignani, presidente della Carrarese, è intervenuto a margine della presentazione del nuovo tecnico degli apuani Guido Pagliuca

“Prima di iniziare questa conferenza stampa ci tengo a rivolgere un sentito ringraziamento a Mister Cioffi e a tutto il suo staff, persone eccezionali che hanno dimostrato grande dedizione e professionalità, aldilà del risultato.

Ad ogni modo siamo qui riuniti oggi per presentare il nostro nuovo allenatore, Guido Pagliuca, al quale vanno miei più sentiti auguri di buon lavoro.

Sono certo che le sue competenze e la sua trascinante passionalità, potranno rivelarsi fattori determinanti per la crescita del nostro Club.”