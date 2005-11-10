Busiello: "Addio all'Empoli per questioni extra-calcistiche. Napoli e Lazio? Confermo"

“Il problema intercorso tra me e l’Empoli è stato diverso, di natura extra-calcistica. Non ho scelto di andare via per il progetto, per quanto mi sia stato detto dal club che diversi giovani fossero molto più avanti di me”, intervistato da Pianetaserieb.com il centrocampista offensivo Danilo Busiello, classe 2008, torna così sull’addio al club toscano maturato nelle ultime 24 ore del mercato estivo: “Quest’ultima era probabilmente una motivazione per spingermi ad andare via, ma la verità è che il nocciolo della questione non risiedeva in campo”.

Su Pagliuca e Artico

Il giocatore poi si sofferma sui confronti avuti con il ds Fabio Artico prima dell’addio: “Durante le conversazioni mi ha supportato mio padre. Per sintetizzare, Artico mi ha detto che l’Empoli non credeva più nelle mie qualità. - prosegue Busiello spendendo parole positive per il tecnico Pagliuca – Lo ringrazio ancora oggi per per la fiducia dimostratami, ha appreso con dispiacere la cosa”.

Sul suo futuro

Nella giornata di ieri il profilo del classe 2008 è stato accostato a Napoli, Lazio e Palermo. Il diretto interessato ha confermato questi interessamenti parlando così del futuro: “Queste squadre menzionate mi seguono da un po’ di tempo, sono voci arrivate anche a me. Ce ne sono anche altre, ma di questo tema preferisco che ne parli chi di dovere. Io penso unicamente a ritrovare la forma migliore per tornare in campo nella mia versione più performante”.