Women's Champions League, manita del PSG. City-Real termina 1-1
Daniel Uccellieri
Sono terminate le ultime due gare della seconda giornata della fase campionato della Women’s Champions League. Il PSG ha rifilato 5 reti al Leuven, mentre Manchester City-Real Madrid è terminata 1-1
Programma e risultati della 2ª giornata di Women’s Champions League
Roma - Barcellona 0-6
19' e 60' Hansen (B), 39' [aut.] Oladipo (R), 53' e 75'Pina (B), 85' Pajor (B)
BK Hacken - Juventus 0-3
57' Pinto, 76' Godo, 88' Redondo
Paris FC - Arsenal 2-2
41' Russo, 50' Stanway (A), 72' Mateo (P), 87' [rig.] Ma. Mendy (P)
Lione - Chelsea 0-0
Benfica - Bayern Monaco 0-3
74' Bühl, 80' Harder, 88' Kett
Giovedì 1 ottobre
Austria Vienna - Inter 1-1
21' Uka (AV), 90+3'Ivana Andres (I)
HB Køge - Servette 5-1
9' Schultz (K), 28' Nadim (K), 35' aut.Carage (K), 48' Balleste (S), 64' Carusa (K), 88' Oskarsdottir (K)
Manchester City - Real Madrid 1-1
29' Caicedo (R), 51' Shaw (M)
Paris Saint-Germain - OH Leuven 5-0
9' Ajibade, 51' e 63' Feller, 69' Karchaoui, 84' Yaya
La classifica
Barcellona 6
Lione 4
Paris Saint-Germain 4
Bayern Monaco 4
Arsenal 4
Inter 4
Chelsea 4
Koge 3
Juventus 3
Benfica 3
Manchester City 2
Real Madrid 2
Austria Vienna 1
Paris Fc 1
OH Leuven 1
Roma 1
Hacken 0
Servette 0