Cairo bacchetta il suo Torino: "Calendario impegnativo ma mi aspettavo qualcosa di più"

"Sicuramente mi aspettavo di più". Non usa mezzi termini Urbano Cairo per commentare l'inizio di stagione del 'suo' Torino. Intervenuto a margine del Festival dello Sport, evento organizzato da La Gazzetta dello Sport e che si sta svolgendo in questi giorni a Trento, il patron granata ha analizzato l'attualità della squadra di Ignazio Abate.

"C'è stato anche un calendario impegnativo", ha continuato Cairo ai media presenti tra cui quelli di TuttoMercatoWeb. Poi ha aggiunto: "Questo può essere una piccola scusante, assieme a qualche giocatore arrivato all'ultimo e quindi in condizione ancora non buone. Ora ci sono tre settimane di lavoro con quasi tutti, Abate ha voglia di dimostrare e di fare di più nel suo animo. Io, insieme al DS e a tutti noi, lo supporto".

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