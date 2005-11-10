Nations League, poker del Portogallo in Danimarca, a segno Ramos e Hojlund. Norvegia ko
Gaetano Mocciaro
Si è chiusa la terza giornata del Gruppo 4 di Lega A di UEFA Nations League. Portogallo che strapazza la Danimarca a Copenaghen ed è a punteggio pieno. Segna ancora Gonçalo Ramos, al secondo centro in questa finestra internazionale. Gol anche per Hojlund che si lascia andare a un'esultanza alla Cristiano Ronaldo proprio davanti ai portoghesi. A sorpresa la Norvegia cade in Galles. Questo il quadro completo:
Danimarca - Portogallo 2-4
13' Cancelo (P), 23' Damsgaard (D), 25' Ramos (P), 53' Hojlund (D), 67' Vitinha (P), 87' Joao Felix (P)
Galles - Norvegia 2-1
11' Bobb (N), 38' D. James (G), 48' Williams (G)
UEFA NATIONS LEAGUE - LA CLASSIFICA DEL GRUPPO 4 DI LEGA A
1. Portogallo 9
2. Danimarca 3
3. Norvegia 3
4. Galles 3
PROSSIMO TURNO
Galles - Danimarca
4 ottobre, ore 2.45 a Cardiff
Portogallo - Norvegia
4 ottobre, ore 20.45 a Porto