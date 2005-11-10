Mancini: "Dispiaciuti per la Bianchedi. Commissariamento? Oggi Malagò era tranquillo"

Lunga conferenza stampa per Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, alla vigilia della sfida di Nations League sul campo della Francia.

Il saluto all'ex capo delegazione

Tra gli aspetti sui quali ha risposto Mancini, anche il caos che sta avvolgendo la Federcalcio, tra le dimissioni dell'ex capo delegazione Diana Bianchedi e la forte possibilità che la presidenza di Malagò venga fatta decadere con commissariamento. Cominciando dal primo tema, dice il ct: "Per Diana Bianchedi ci dispiace tanto, ci manca e glielo abbiamo detto: non è stata tanto tempo qui, ma da ex campionessa è stata perfetta con noi. E siamo dispiaciuti".

Lo stato d'animo del presidente FIGC

Sul potenziale commissariamento della FIGC, ha invece aggiunto poco dopo Mancini: "Quando si lavora si ha bisogno di stabilità e tranquillità ma le abbiamo. Oggi ho parlato col presidente (Malagò, ndr) ed era tranquillo, voleva sapere della partita".

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