City campione, l'orgoglio di capitan Fernandinho: "La Premier è il campionato più difficile"

Quattro Premier League, una FA Cup e sei Coppe di Lega in otto anni. È questo l'incredibile palmares di Fernandinho, che oggi festeggia la sua prima vittoria in campionato da capitano del Manchester City, con cui ha giocato 347 partite e che potrebbe lasciare a fine stagione, quando scadrà il suo contratto: "Sono così orgoglioso e così felice di quello che abbiamo realizzato. La Premier League è il campionato più difficile del mondo, ogni singola partita è dura. Capitanare questa squadra è un onore e un privilegio perché i miei compagni hanno dato il massimo per tutta la stagione, sia in allenamento che nelle partite" , ha detto al sito ufficiale.