Come stai? Bonucci: "Sono reduce da un mese forzato di riposo, non vedo l'ora di giocare"

Come stai? E' una delle domande poste in conferenza stampa al difensore della Juventus Leonardo Bonucci, calciatore che nelle conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Porto, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, ha risposto così: "Sto come un giocatore reduce da un mese forzato di riposo. Io da parte mia dopo un mese fuori dal campo non vedo l'ora di giocare, ma a scegliere è sempre il mister", ha detto Bonucci che poi ha risposto a una domanda sulla crescita di Demiral: "Sta acquisendo sempre più sicurezza, poi è normale che dopo un periodo lungo di inattività c'era bisogno di tempo per ritrovarsi a livello fisico e mentale. Ha dimostrato di poter essere una pedina importante per questa squadra".

