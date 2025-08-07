Ufficiale Como, due giovani firmano i primi contratti professionistici. Le note su Grilli e Bulgheroni

Il Como ha annunciato la firma del difensore centrale Federico Grilli sul suo primo contratto professionistico con il club. "Volto noto dell’Academy Bianco Blu - si legge nella nota -, Grilli ha iniziato la sua avventura con il Como nel 2015. Dopo una parentesi al Novara, è tornato al club nel 2021, affermandosi come uno dei giocatori più affidabili del settore giovanile. L’ingaggio di Grilli rafforza l’impegno del Como 1907 nell’individuare, formare e investire nei giovani calciatori italiani, in particolare quelli radicati nel territorio locale. Mentre il club continua a costruire un modello identitario per il successo a lungo termine, giocatori come Grilli sono al centro di questa visione". Lo stesso Federico Grilli ha sottolineato: ”Sono molto felice di essere qui: sento la fiducia di tutti e Como è casa mia. Non vedo l’ora di ricominciare e migliorare giorno dopo giorno indossando la maglia del Como.

Ma non solo. Il Como ha annunciato anche la firma, sempre sul suo primo contratto professionistico con il club, dell'ala Italo Bulgheroni. "Da quando è entrato a far parte del settore giovanile Bianco Blu nel 2019 - si legge - , Bulgheroni ha fatto progressi costanti all’interno del settore giovanile del Como 1907. Nella stagione 2023/24 ha impressionato con la squadra Under 17, dove ha segnato cinque gol e fornito due assist in 25 presenze. È poi passato in Primavera 2, dove ha collezionato 28 presenze, arricchite da tre gol e cinque assist". Bulgheroni ha sottolineato ai canali del club: “È una sensazione fantastica: dopo tanti anni con la maglia bianco-blu, firmare il mio primo contratto da professionista con il Como è un traguardo importante. La prossima stagione dovremo lavorare sodo, restare uniti come squadra e giocare al meglio per raggiungere il nostro obiettivo: la promozione in Primavera 1”.