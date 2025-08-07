TMW Inter, Sebastiano Esposito tra Parma e Cagliari: i sardi cambiano la formula

fonte con Marco Conterio e Claudia Marrone

Il futuro di Sebastiano Esposito è ancora da scrivere, almeno nelle sue battute finali. Il blitz di ieri del Parma è andato a segno: il club gialloblù, in virtù di un’offerta all'Inter per il trasferimento a titolo definitivo - conguaglio di 4 milioni di euro, più il 50 per cento sull’eventuale futura rivendita - ha portato al sorpasso sul Cagliari. Che però resta in corsa.

I rossoblù, infatti, si erano mossi in anticipo nei confronti dell’attaccante classe 2002, con una proposta diversa: i sardi avevano messo sul piatto un prestito con diritto di riscatto - che renderebbe necessario il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2026 - a 6 milioni di euro. Cifre superiori, ma incasso rimandato per l’Inter, che infatti ha aperto la porta al Parma.

Da Cagliari filtra in queste ore un cambio di formula verso un titolo definitivo: la volontà del calciatore - che non ha ancora detto sì al Parma e preferirebbe i sardi - può risultare peraltro decisiva. Per questo, anche con qualche contatto delle ultime ore, la società isolana si sente ancora in corsa. Esposito nella scorsa stagione ha giocato a Empoli, in prestito con diritto di riscatto (a 5 milioni) poi non esercitato dai toscani a seguito dei toscani in Serie B, portando a casa 10 gol complessivi in 37 apparizioni stagionali.