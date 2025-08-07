TMW
La Juve si gode il pomeriggio libero: staff in giro per Herzogenaurach, poi cena di squadra
Pomeriggio libero per la Juventus, da intendersi sia come squadra sia come staff tecnico. I collaboratori di mister Ivan Tudor si stanno godendo infatti la mezza giornata senza impegni con una libera uscita a Herzogenaurach, in Germania.
Stasera, invece, cena di squadra per continuare a cementare il gurppo in vista della prossima stagione.
