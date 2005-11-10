Como, Nico Paz falso 9 non è una novità: il precedente di... Fabregas-Saelemaekers

Non solo la sorpresa in porta, ma anche in avanti per il Como che sta per affrontare il Feyenoord, nella seconda giornata della League Phase in Champions League. Come risaputo, Moise Kean non è della gara, ma il tecnico Cesc Fabregas ha deciso di lasciare in panchina, per scelta tecnica, anche Tasos Douvikas.

Quello che si sa è che ci saranno in campo Baturina, Diao e Nico Paz contemporaneamente e presumibilmente sarà l'argentino a occupare la posizione da falso 9, come già fatto in passato. In aggiunta, alle sue spalle dovrebbe esserci Kaiki in posizione più avanzata del solito. Nico Paz non sarebbe un inedito in quella posizione: la scorsa annata il tecnico lo ha schierato in quella posizione diverse volte, come quando ha affrontato il Milan a San Siro, nella gara divenuta famosa soprattutto per la famosa trattenuta dello stesso Fabregas a Saelemaekers.

In quel ruolo ha iniziato anche nel 2-1 rifilato alla Roma, sempre nella scorsa stagione, ma anche nel 2024/25 è stato testato più volte nel ruolo per non dare punti di riferimento agli avversari.

Le parole di Fabregas su Nico Paz falso 9

Prima della gara comunque, parlando a Sky Sport, Fabregas si è rifiutato di racchiudere Nico Paz solo in quella posizione: "Baturina e Paz sono schierati in un modo, poi come il campo ti fa trovare gli spazi è un'altra. La nostra lista Champions è limitata. Addai, Caqueret e Kean non possono giocare e dobbiamo fare dei cambiamenti e prepararci anche per la Serie A. Vediamo come va oggi. L'abbiamo provata in base a come difendono loro", ha detto.