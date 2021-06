Conte e Paratici al Tottenham, le trattative vanno avanti. L'ex Inter carta per trattenere Kane

vedi letture

Antonio Conte e Fabio Paratici al Tottenham, un possibile doppio trasferimento che trova conferme dopo le anticipazioni di ieri. Per il Corriere dello Sport, comunque, le due operazioni viaggiano parallelamente ma restano slegate l'una dall'altra. Per Paratici, si legge, si attende solo il sì definitivo. Per Conte, invece, la strada da percorrere è un po' più lunga ma le premesse, così come alto gradimento Spurs, ci sono tutte.

La chiave per Kane - L'eventuale arrivo di Conte potrebbe servire al Tottenham anche per trattenere Harry Kane, o almeno provarci. Anche se come detto di strada da percorrere ne manca ancora: il Tottenham deve pagare la buonuscita a Mourinho e spera che lo stesso Conte incassi la buonuscita dall'Inter per risparmiare qualcosa sull'ingaggio. A quel punto, si potrebbe parlare di piani e progetti, con gli Spurs che però (proprio come l'Inter) hanno particolarmente accusato il colpo economico della pandemia.