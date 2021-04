Conte: "Tutti i giocatori dell'Inter sono migliorati. Anche Pinamonti, ora è molto più forte"

La crescita di quale giocatore l'ha sorpresa di più in questa stagione? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro il Crotone, gara valida per la 34esima giornata di Serie A, ha risposto così: "Se ben ricordate a inizio anno dissi che le fortune dell'Inter sarebbero passate dalla crescita singola dei giocatori, questo è avvenuto e per questo motivo parliamo di un'Inter che può fare qualcosa di straordinario. Io credo che tutti quanti, chi più e chi meno, siano cresciuti e tutti stanno raccogliendo dei frutti, anche singoli. C'è stata una crescita di tutti i nostri giocatori, anche di Pinamonti stesso che è giovane e non ha avuto la possibilità di ritagliarsi uno spazio. Pinamonti oggi è un giocatore molto, molto più forte rispetto a quando ha iniziato questa stagione con noi, c'è una crescita personale importante".

