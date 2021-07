Cosa mi intriga di Italia-Spagna? Mancini: "La vittoria, perché vorrebbe dire finale"

Il ct azzurro Roberto Mancini, da Londra, ha parlato della semifinale di domani contro la Spagna: "Spagna avversario giusto per l'Italia? Loro hanno nel dna il giocare palla a terra, da sempre. Sono più avanti di noi da questo punto di vista. Ma siamo due squadre che giocano bene, la partita sarà divertente sicuramente. Cosa mi intriga di questa sfida? Mi intriga il pensiero della finale in caso di vittoria... Spero che la squadra giochi bene, come ha fatto col Belgio. Sarà una gara diversa e sapevamo che ci sarebbe toccato un avversario ancora più difficile. Una vittoria per Spinazzola e cosa cambia con Emerson? Sono due giocatori un po' diversi, anche per una questione fisica. Ma Emerson secondo me è un grande giocatore. Siamo felici che per Leo sia andato tutto bene nell'operazione, ci dispiace ma capita a chi gioca a calcio. Speriamo di averlo al più presto con noi. Italia-Spagna una finale anticipata? Le altre due semifinaliste sono l'Inghilterra che non ha mai subito gol e la Danimarca che è arrivata qui per merito. Dovremo fare noi la Spagna? Noi siamo l'Italia e dobbiamo fare l'Italia".