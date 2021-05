Costacurta: "Non c'era il rigore su Cuadrado". Del Piero: "Non c'era nessuno dei tre..."

vedi letture

Per Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero, presenti entrambi negli studi di 'Sky', non c'era il rigore concesso nel finale da Calvarese che ha permesso a Cuadrado di fissare il punteggio di Juventus-Inter sul definitivo 3-2. "Io non ho visto tutto questo rigore come l'ha visto Calvarese, per la verità - ha detto Costacurta -. C'è un contatto, ma la gamba di Cuadrado va a cercare esplicitamente quella di Perisic. Non capisco perché la gamba sinistra di Cuadrado debba andare in quella direzione. Secondo me non è rigore".

Questo il pensiero di Del Piero: "Io credo che da parte degli arbitri ci sia la necessità di venire a spiegare certe cose. Rivisto così, è più Cuadrado a cercare il contatto, Perisic non fa nulla. Per me per la verità non c'era nessuno dei tre".