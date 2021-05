CR7 può tornare allo Sporting? L'ex compagno di squadra: "È uno scenario valido"

vedi letture

Rodrigo Tello è stato compagno di squadra di Cristiano Ronaldo nello Sporting Lisbona nel 2002, l'anno in cui la società lusitana ha conquistato il suo penultimo trionfo nel campionato portoghese (ieri è arrivato invece l'ultimo, 19 anni dopo). L'ex centrocampista cileno ha parlato ad As della possibilità che CR7 torni nel club in cui è cresciuto: "L'ultima volta che abbiamo parlato, avrebbe giocato una finale di Champions League e quindi non abbiamo toccato l'argomento. Abbiamo parlato dei ricordi che avevamo a Lisbona, delle battute che facevamo, cose del genere. Ritorno allo Sporting? Ho letto che potrebbe essere possibile alla fine del contratto con la Juventus, ma non so se sarà fattibile. Stiamo parlando però di un giocatore che è cresciuto. nello Sporting, una società che gli ha dato tutto. La vita prende giri diversi e so che vorrebbe ripagare tutto quello che hanno fatto per lui. Il ritorno è uno scenario valido".