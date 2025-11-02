Cremonese, Baschirotto: "Vedere i compagni delusi dimostra che la prestazione c'è stata"

Si è giocata ieri la sfida di campionato tra Cremonese e Juventus, gara vinta dai bianconeri per 2-1 grazie alle reti di Kostic e Cambiaso, i quali hanno vanificato il secondo centro in Serie A di Jamie Vardy. Per parlare del match, al canale ufficiale del club lombardo è intervenuto Federico Baschirotto: "Abbiamo fatto la nostra partita, il gol è arrivato a freddo dopo pochi minuti e c’è un po’ di rammarico perché l’avevamo riaperta ma non siamo riusciti a portare a casa punti. Guardiamo il lato positivo e studiamo su cosa possiamo migliorare, abbiamo giocato contro una grande squadra. Vedere i compagni delusi nello spogliatoio dimostra che la prestazione c’è stata, continuiamo sul lavoro fatto sin qui e teniamoci pronti per la prossima partita”.

La Cremonese ha dimostrato di poter stare in Serie A…

“Noi seguiamo le indicazioni del mister, dobbiamo continuare su questa strada lottando partita dopo partita e cercando di raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile”.

A livello personale stai facendo un buon campionato

“Sono contento di quello che sto facendo, ma anche del rapporto che ho con i miei compagni: le prestazioni dei singoli vengono esaltate dalla squadra e quindi devo ringraziare loro se sto facendo bene. Sono un ragazzo ambizioso e cerco di migliorarmi ogni giorno”.

Forse nel primo tempo avreste potuto fare di più?

“Abbiamo tenuto bene il campo, hanno avute poche occasioni oltre al gol che è nato da una deviazione. Archiviamo questa partita e pensiamo già alla prossima”.

Hai dovuto duellare con un attaccante di spessore come Vlahovic.

“Le difficoltà sono molteplici, ma abbiamo tenuto bene il campo e il primo gol è nato da una carambola. La Cremo c’è, è viva e dobbiamo continuare su questa strada”.

Che aria si respirava nello spogliatoio a fine partita?

“C’era del rammarico, ma il rammarico di fine partita dimostra che qualcosa di buono l’abbiamo fatto. Siamo ragazzi ambiziosi che vogliono dimostrare di meritare la Serie A, continueremo a lavorare per inseguire il nostro obiettivo”.