Cremonese, Baschirotto: "Lecce? Scritto la storia con compagni e tifosi, sono stato bene"

Dopo la vittoria ottenuta contro il Lecce per 2-0, ecco le parole di Federico Baschirotto ai microfoni di DAZN: "La volevamo questa vittoria, l'abbiamo cercata con coraggio e umiltà. Dobbiamo continuare senza guardare la classifica, lavorando e seguendo le indicazioni del mister. Lecce? Ho scritto la storia con i miei compagni e con i miei tifosi: ci siamo lasciati bene e ho un bel ricordo di loro, come credo lo abbiano di me. Sono andato a salutarli all'intervallo proprio per questo".