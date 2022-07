Cristiano Ronaldo a Napoli non è un sogno. AS: "Lo vogliono come nuovo Maradona"

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a tenere banco. Il fenomeno portoghese non ha alcuna intenzione di proseguire la sua avventura al Manchester United, che gli precluderebbe la possibilità di competere in Champions League, ed è alla caccia di una nuova piazza dove rilanciarsi. E dalla Spagna il quotidiano AS stringe il campo a quattro squadre che potrebbero accogliere CR7 per questa nuova avventura: l'Atletico Madrid, il Chelsea, il Bayern Monaco e il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Se l'Atletico sembra la squadra più "vicina", con il benestare del Cholo Simeone ma con un problema di salari da risolvere, Chelsea e Bayern Monaco sono due opzioni allettanti, seppure CR7 non rientri nei parametri dei due top club europei per età e stipendio, ma resta comunque un profilo interessante. E interessante è quanto scrive il media iberico a proposito del Napoli che sarebbe pronto a fare di CR7 "il nuovo Maradona", potendo sfruttare la lunga amicizia tra Aurelio De Laurentiis e Jorge Mendes, agente del portoghese, a cui il club avrebbe rivelato l'intenzione di fare di Ronaldo una star di Napoli, come nessuno dai tempi del Pibe de Oro.