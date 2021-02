Crotone-Sassuolo, è 1-1 all'intervallo: prima gioia per Ounas, VAR protagonista nel finale

Termina uno a uno il primo tempo all'Ezio Scida tra Crotone e Sassuolo: ospiti in vantaggio poco prima del quarto d'ora col redivivo Berardi, e raggiunti una ventina di minuti più tardi dal primo gol in maglia rossoblù di Adam Ounas.

LE SCELTE - Stroppa cristallizza il sul 3-5-2 e ricerca maggiore fluidità nella manovra schierando Messias mezzala, accanto a Petriccione e Zanellato. L'allenatore lodigiano rinnova la fiducia a Di Carmine e Ounas, gli ultimi arrivati deputati a metter pepe là davanti. De Zerbi ritrova Berardi, di nuovo titolare dopo un mese e mezzo, e schiera capitan Magnanelli nella cerniera in mediana completata da Locatelli.

SUBITO BERARDI - Il Crotone cerca l'effetto sorpresa con un approccio tutto corsa e aggressività, iscrivendosi al match con un tiro-cross molto arcuato di Petriccione che scalda i guanti a Consigli. Si tratta però di un lampo balenante, perché di lì a poco la squadra di Stroppa si acquieta e adotta un assetto più contenitivo. L'onda neroverde monta a poco a poco, e s'infrange sullo scoglio rossoblù di lì a poco, perché bastano quattordici minuti a Berardi per fulminare Cordaz con la sua giocata classica: finta a rientrare e sinistro secco che finisce dritto all'angolino.

SI SBLOCCA OUNAS - I calabresi accusano il colpo, e assecondano loro malgrado il piano neroverde, che prevede un palleggio avvolgente volto a sfinire gli avversari. Basta però un lampo di Ounas a spezzare l'idillio: l'algerino sguscia via sulla sinistra e, al ventiseiesimo, buca Consigli dopo aver messo a sedere Peluso con una serie di finte ubriacanti. Un gol che ha tutto il sapore di un nuovo inizio: è il primo centro dell'ex Cagliari, in stagione e con la nuova maglia.

VAR PROTAGONISTA - L'episodio sgonfia un po' il plotone di De Zerbi, anche se la qualità degli avanti non ne è scalfita: ispira ancora Berardi, che con un altro tentativo da fuori pesca in qualche modo (complice una deviazione) Djuricic, che in avvitamento nell'area piccola non trova la deviazione vincente. In chiusura di frazione entra in gioco anche il VAR, che annulla un gol inizialmente convalidato di Di Carmine per un intervento falloso su Consigli da parte di Djidji.

