Ct Nigeria su Simy: "Lo seguo, ma sarà difficile per lui tornare in squadra se non cambia club"

Germot Rohr, Ct Nigeria, si è espresso ad Europacalcio.it su Nwankwo Simy, negli ultimi giorni accostato a diversi club della massima serie e arrivato a 19 gol con la maglia del Crotone: "Non mi sono mai dimenticato di lui e l’ho sempre osservato, non solo adesso che sta facendo così bene.​ Tuttavia la concorrenza è enorme: abbiamo Osimhen, Iheanacho del Leicester e Onuauchu del Genk, che come caratteristiche e struttura fisica è molto simile a Simy. Senza dimenticare Sadiq e Ighalo.​ Quindi è molto difficile entrare a far parte dell’attacco della Nigeria, abbiamo ottimi giocatori. Come ho detto prima, non ho mai smesso di seguire le sue prestazioni, ma credo che il prossimo anno debba andare a giocare in un club e in una squadra più forte del Crotone. Non sarà ugualmente facile, ma avrebbe già maggiori chance di tornare in Nazionale“.