Dall'Inghilterra: l'Arsenal vuol far spese in casa Sassuolo. Oltre a Locatelli piace Muldur

Non solo Manuel Locatelli, anche il terzino turco Mert Muldur sarebbe finito nel mirino dell'Arsenal. Lo riporta Oltremanica The Athletic, che spiega come il difensore classe '99 sia seguito da tempo dal tecnico dei Gunners, Mikel Arteta. I londinesi potrebbero perdere il terzino Bellerin, su cui è vigile anche l'Inter, e uno dei nomi per sostituire lo spagnolo sarebbe quello del difensore neroverde, il cui prezzo oscilla tra i 10 e i 15 milioni.