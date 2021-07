Dalla Spagna: Napoli, bloccato Vaclik. L'ufficialità può arrivare a giorni

Dalla Spagna sono sicuri: Tomas Vaclik sarà un nuovo portiere del Napoli. Lo scrive il portale Todo Fichajes, che racconta come il club azzurro avrebbe bloccato il portiere ceco, in campo in questo momento per la partita contro la Danimarca, dopo lo svincolo dal Siviglia, che non gli ha rinnovato il contratto. L'accordo sarebbe già stato raggiunto e, si legge, l'annuncio potrebbe già essere dato nei prossimi giorni.