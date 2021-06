Dalla Turchia: Dzeko-Fenerbahce, l'attaccante chiede 10 milioni netti per due anni

Il quotidiano turco Fanatik fa il punto sull'interesse del Fenerbahce per Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco, si legge, avrebbe aperto al trasferimento in Turchia e la stessa Roma non creerebbe ostacoli alla sua partenza verso la Superlig. Il problema è però legato all'alto ingaggio richiesto: Dzeko, per firmare col Fenerbahce, avrebbe chiesto un contratto biennale da 5 milioni netti a stagione, quindi 10 totali. Col club che al lordo, fra commissioni e tasse, dovrebbe spendere 17-18 milioni di euro. Tanti, visto il complicato momento finanziario del Fenerbahce. Ma il presidente Ali Koc sta facendo di tutto per trovare la strada giusta.