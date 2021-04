De Laurentiis promuove ancora il Napoli di Gattuso: "Partita dominata, bravi tutti"

Il Napoli è momentaneamente in Champions League. Una rimonta importante per gli azzurri, viziata anche dai risultati negativi degli altri ma arrivata soprattutto per meriti della formazione di Gennaro Gattuso. Che il Presidente azzurro non nomina, così come gli altri singoli, ma che include nel 'calderone' dei complimenti post partita su Twitter. "Partita dominata. Bravi tutti!", ha scritto dopo il 2-0 di Torino contro i granata.