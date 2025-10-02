Empoli, si ferma Ignacchiti: lesione al bicipite femorale sinistro per il centrocampista
Non è momento particolarmente felice per l'Empoli, che dopo la retrocessione in Serie B sta faticando più del previsto in questo avvio di stagione. Ora un'altra tegola per mister Pagliuca, costretto a rinunciare a Lorenzo Ignacchiti.
Il centrocampista, non convocato per la sfida con il Monza, ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro, di seguito la nota del club:
"Empoli Football Club comunica che gli esami eseguiti sul calciatore Lorenzo Ignacchiti hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio-basso grado a carico del muscolo bicipite femorale sinistro.
Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro".
