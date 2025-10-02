TMW Radio Giancarlo Camolese: "Torino, è prematuro mettere in discussione Baroni"

A intervenire a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato mister Giancarlo Camolese.

Si aspetta qualche mossa a sorpresa nel Milan contro la Juve, ora che rientra Leao?

"Quando vanno bene gli allenatori fanno fatica a cambiare. Leao deve mettere minuti nelle gambe, gli sarà dato spazio durante la partita. Mi ha colpito un Milan che ha festeggiato dopo l'ultima vittoria col Napoli, li vedo molto concentrati e coinvolti. E' una grande cosa. E mi pare si siano aggregati tutti attorno a Modric, che è un leader".

Cosa aggiunge sul croato?

"Quando un allenatore ha la fortuna di avere uno così a centrocampo, non sapete quanto valga qualche parola sua per un ragazzo giovane in squadra. Anche un richiamo è qualcosa che ascolti in un altro modo".

Torino, Baroni in bilico:

"A volte porta anche bene essere in bilico. Baroni è un allenatore capace, che sicuramente sa il fatto suo. Ha avuto una partenza difficile, in qualche settore è incompleto ma è una situazione che si potrà risolvere sul mercato o tatticamente. Ci sono tanti giocatori nuovi, che purtroppo ancora non hanno visto ancora la parte bella del tifo granata, visto che c'è aria di contestazione. Mi sembra prematuro tutto questo".

De Rossi sarebbe la scelta giusta?

"Parliamo di allenatori bravi, competenti, però non è facile avere certe opportunità e se ti capitano, ci pensi. Ognuno poi fa le sue considerazioni, però credo che in generale agli allenatori va dato il tempo di integrarsi e conoscere l'ambiente".