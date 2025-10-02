Catanzaro, sei pareggi nelle prime sei giornate: eguagliato un record del 1933

Il Catanzaro entra nella storia della Serie B, ma con un primato tutt'altro che esaltante. Pareggiando 0-0 contro la Sampdoria al “Ferraris”, nella 6ª giornata di campionato, i giallorossi hanno collezionato il sesto pareggio consecutivo dall’inizio della stagione. Un dato che, secondo quanto riportato da LaC News24 non si registrava dal lontano 1933, quando fu lo Spezia ad aprire il torneo cadetto con la stessa striscia di sei “X” di fila.

Sei punti in sei partite: è questo il bottino che fotografa l’inizio di campionato della squadra di Alberto Aquilani. Le “Aquile” hanno mostrato solidità e capacità di gestione del palleggio, correndo pochi rischi, ma al tempo stesso restano prigioniere di una certa sterilità offensiva.

I numeri raccontano un equilibrio perfetto: sei gol fatti e sei subiti. Un andamento lineare, senza picchi né cadute: 1-1 col Sudtirol, 0-0 con lo Spezia, 1-1 con la Carrarese, 2-2 con la Reggiana, 2-2 in rimonta contro la Juve Stabia e infine lo 0-0 di Marassi contro i blucerchiati. Sempre imbattuti, ma ancora senza conoscere il sapore della vittoria.

Lo stesso Aquilani, nel post-partita di Genova, ha messo il dito sulla questione: “Ciò che ci manca è il killer instinct”. L’allenatore ha sottolineato come il Catanzaro sappia creare e tenere palla, ma debba ritrovare quella “cattiveria” sotto porta indispensabile per trasformare le occasioni in punti pesanti.

Nel 1933 lo Spezia, partito con sei pareggi consecutivi, concluse la stagione con una salvezza tranquilla. Oggi, però, le ambizioni del Catanzaro di presidente Noto sono più alte: la società ha costruito un organico competitivo per stazionare nella parte sinistra della classifica e, con il giusto passo, provare a inserirsi nella corsa playoff.