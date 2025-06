Ufficiale De Silvestri rimane a Bologna ancora per un altro anno. Ha rinnovato il contratto

Adesso è ufficiale, l'esperto difensore Lorenzo De Silvestri (37 anni) rimarrà ancora a Bologna almeno per la prossima stagione. Ecco quanto comunicato dal club rossoblù tramite i propri canali ufficiali: "Il Bologna FC 1909 comunica di avere prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo De Silvestri fino al 30 giugno 2026".

A fine maggio, dopo la vittoria storica della Coppa Italia con il Bologna, De Silvestri aveva così parlato (anche) del suo futuro: “Mi sento come l’ultimo dei calciatori di un calcio romantico. Vincere la Coppa Italia con il Bologna, da capitano, in una città che non vinceva questo trofeo da 51 anni è stata una emozione grandissima. Cerco sempre di dare il massimo per i miei compagni, anche aiutandoli nel far integrare i miei compagni. Mi fanno piacere le parole che ha avuto il nostro allenatore Vincenzo Italiano nei miei confronti, è motivo di grande orgoglio. Sono molto felice del rinnovo con il Bologna, per me è casa”.

Nato a Roma il 23 maggio 1988, De Silvestri muove i suoi primi passi da calciatore nel settore giovanile della Lazio, società con la quale fa anche il suo in prima squadra il 23 luglio 2005 nel match di Coppa Intertoto contro il Tampere United. Dopo quattro anni in biancoceleste, approda alla Fiorentina dove lavora con Cesare Prandelli, prima, e Sinisa Mihajlovic dopo. Nel luglio 2012 approda alla Sampdoria, dove rimane per quattro anni e 109 presenze. Nel 2016 inizia l'avventura al Torino dove vive un altro quadriennio importante. Dall'estate 2020 è un giocatore del Bologna.