Di Canio sui problemi della Roma: "Con le piccole funziona ma così la mediana non va..."

Nello studio di Sky, Paolo Di Canio analizza i problemi della Roma nel ko contro il Milan per 2-1 all'Olimpico. "Quando ha il controllo della gara con le piccole, la Roma gioca a specchio ma con Veretout e Villar in mezzo, contro le prime, che hanno giocatori fisici, con personalità, soffre. Se non lavorano bene i due trequartisti che vengono saltati sistematicamente nel primo step, la Roma va in difficoltà. Le grandi ti allargano, allungano e perdi fiducia: ha leggerezza fisica e di esperienza. In queste gare la Roma deve rivedere qualcosa".