Di Francesco: "Gara equilibrata, sia Cagliari che Torino non meritano questa classifica"

“Loro hanno appena avuto due positività, ma abbiamo visto che è una situazione che può succedere a tutti: io sto preparando la gara pensando ai miei". Vigilia di campionato per il Cagliari, che domani è atteso dalla sfida contro il Torino. In conferenza stampa, il tecnico Eusebio Di Francesco ha parlato così della gara: "Ma per me, come noi, anche il Torino non merita questa classifica e come noi sta lottando in acque basse. Sono equilibrati e compatti, cercano di sfruttare soprattutto i due attaccanti: per me Belotti è insostituibile per loro. Sanno difendersi bene e poi ripartire con grande piglio. Loro hanno trovato più equilibrio recentemente, per questo mi aspetto una gara in costante equilibrio".

