Di Lorenzo: "Cinque anni fa ero senza squadra: ora mi godo questo sogno azzurro"

vedi letture

Conferenza stampa da Coverciano per il terzino azzurro e del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. C'è stato spazio anche per raccontare il suo sogno e il suo percorso di carriera. "In questi anni è cambiato tanto, tutto. Mi sono ritrovato senza squadra poi sono stato bravo a non mollare, a crederci sempre, a fare tanti sacrifici. Adesso mi sto godendo questa esperienza. Ci sono stati tanti passaggi importanti in questi cinque anni, ho trovato club che mi hanno fatto crescere. Me la sto godendo alla grande, mi godo l'esperienza dando tutto me stesso".