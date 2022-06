Di Maria torna in Europa: iniziano le vacanze ad Ibiza. Juventus in attesa di una risposta

Sono ore di attesa in casa Juventus, dove si aspetta una risposta alla proposta presentata all'entourage di Angel Di Maria, obiettivo della squadra di Allegri per rinforzare il reparto offensivo. Intanto El Fideo, con moglie e figli, ha lasciato l'Argentina per volare ad Ibiza, dove trascorrerà qualche giorno di vacanza, in attesa della decisione definitiva sul suo futuro, al momento diviso tra Barcellona e Torino, con la Juventus che ha presentato un'offerta di contratto di un anno con opzione per la seconda stagione.