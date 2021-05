Di Marzio sull'Inter: "Il prestito serve per colmare l'immediata mancanza di liquidità"

Il prestito a cui sta lavorando l'Inter è la soluzione del problema o un modo per rinviarlo? E' la domanda che, nello studio di 'Sky', è stata posta al giornalista Gianluca Di Marzio. Questa la sua risposta: "E' un prestito per colmare la liquidità che serve adesso - ha detto -. Perché se fino a un mese fa potevi rinviare il pagamento degli stipendi, ovvero a febbraio pagavi ottobre, a marzo pagavi novembre, ora entro fine maggio devi pagare tutti gli stipendi altrimenti non prendi la licenza UEFA. I giocatori, inoltre, oggi non vogliono rinunciare alle due mensilità".