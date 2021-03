Domani Juve-Porto, Pirlo: "Non bisogna sbagliare l'approccio, è la cosa più importante"

"Non bisogna sbagliare l'approccio, la cosa più importante è quella. Ma sappiamo l'importanza della gara, che ci giochiamo la qualificazione ai quarti di Champions League, competizione che ti dà sempre motivazioni particolari". A Sky Sport, parla chiaro Andrea Pirlo alla vigilia della sfida di Champions League contro il Porto: "Ci vorrà grande attenzione e lucidità - sottolinea il tecnico della Juventus chiamato a ribaltare a Torino il 2-1 subito nell'andata degli ottavi - perché dovremo restare in partita per 90 minuti, senza frenesia".

Tanti i giocatori recuperati in questa settimana. "Stanno tutti benino, si sono allenati con la squadra tranne De Ligt che ha fatto un po' di riscaldamento e poi lavoro differenziato. Bonucci, Chiellini e Arthur si sono allenati bene col gruppo, non sono al 100% ma è importante averli a disposizione e tra i convocati. Avrò ancora un giorno per valutare e per poter scegliere".

