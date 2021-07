Dopo Diaz si infiamma l'asse Milan-Real Madrid: i rossoneri vorrebbero Ceballos

vedi letture

Dopo aver chiuso per il ritorno a Milano di Brahim Diaz, il Milan lavora con il Real Madrid per un nuovo possibile arrivo, quello di Dani Ceballos. Il centrocampista, dopo il biennio in prestito all'Arsenal, è tornato a Madrid dove però non rientra nei piani dei blancos di Carlo Ancelotti e, come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista spagnolo potrebbe essere un'idea di Maldini e Massara, che potrebbero sfruttare gli ottimi rapporti con Florentino Perez e la dirigenza madridista.