Due gol annullati, poi ci pensa Pankov: Stella Rossa-Milan 0-1 all'intervallo. KO Bennacer

Il Milan segna due gol, ma entrambi vengono annullati. Così, ci pensa la Stella Rossa: il primo tempo della gara di Belgrado finisce infatti 1-0 per i rossoneri, grazie all'autorete siglata da Pankov, che la combina grossa su un cross decisamente gestibile di Castillejo (in foto). In precedenza, proprio dello spagnolo e di Theo Hernandez le due marcature non convalidate al Diavolo: la prima per fuorigioco e la seconda per tocco di mano. Folate in una prima frazione di gara giocata a ritmo basso: come in occasione dell'autogol, il Milan ha sfondato soprattutto a destra, mentre ha faticato a fare breccia sulla sinistra. Due le parate di Donnarumma, attento sui tentativi della formazione di casa, supportata anche dai propri tifosi, che a metà del primo tempo son riusciti a entrare nel Marakana. Da segnalare l'infortunio di Bennacer, uscito al 39' per fare posto a Tonali.