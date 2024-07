Ufficiale Due rinnovi in casa Parma: Amoran e Mikolajevski prolungano fino al 2027 con opzione

Due rinnovi in casa Parma. Il club crociato ha annunciato i prolungamenti contrattuali di Peter Amoran, difensore che si sta affacciando ora in prima squadra, e Daniel Mikolajevski, attaccante classe 2006. Di seguito l'annuncio della società ducale: "Parma Calcio annuncia che Peter Amoran e Daniel Mikolajevski hanno rinnovato il contratto fino al 30.06.2027 con opzione per la stagione successiva.

Amoran, nato ad Abuja (Nigeria) il 22 maggio 2004, ha scelto la nazionale svedese con cui ha cominciato a giocare nelle selezioni giovanili: 4 presenze in U18, 8 in U19 e 3 in U20. Con la sua precedente società, l’Östersunds FK, ha disputato anche 13 presenze nella Serie B svedese.

Mikolajevski, più giovane di due anni (nato a Nienburg/Weser in Germania, il 24 gennaio 2006), è di nazionalità polacca ed è stato subito selezionato nell’Under 16 (con cui ha registrato 6 presenze e 6 gol). Il suo percorso in Nazionale, fino ad oggi, è proseguito con l’U17 (19 presenze e 9 gol, oltre alla partecipazione alla fase finale dell’Europeo e al Mondiale in Indonesia) e con l’U18 (7 presenze e 11 gol)".