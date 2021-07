Dumfries-Inter, il tecnico del PSV Eindhoven lo saluta: "Non credo giocherà più qui"

Il PSV Eindhoven a meno di clamorose sorprese non avrà più a disposizione Donyell Malen e Denzel Dumfries, con quest’ultimo grande obiettivo dell’Inter. La conferma arriva dal tecnico degli olandesi Roger Schmidt: “Se li avrò ancora a disposizione per il preliminare di Champions League contro il Galatasaray? Staremo a vedere, ma io mi aspetto che non tornino nel centro sportivo di De Herdgang - le sue parole dopo l’amichevole vinta contro l’Rwdm Molenbeek -. Era già chiaro prima dell’estate che sarebbero potuti andare all0estero e me lo aspetto ancora. Se saranno ancora nostri giocatori, li useremo sicuramente”.