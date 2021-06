Dybala si allena a Miami e aspetta la chiamata della Juve per il rinnovo

vedi letture

Paulo Dybala avrebbe preferito sudare sui campi brasiliani dove l’Argentina si sta giocando la Copa America con l’obiettivo di arrivare fino in fondo. La stagione che ha portato alla manifestazione sudamericana però per la Joya è stata ricca di alti (pochissimi) e bassi (tanti, troppi e condizionati dalle continue problematiche fisiche) che hanno “obbligato” il commissario tecnico dell’albiceleste Scaloni a puntare su altro per andare a caccia della Copa America. Così Dybala da una settimana a questa parte si trova a sudare negli States, precisamente a Miami, dove è attualmente in vacanza e dove ha cominciato a seguire un piano di allenamenti personalizzato per farsi trovare in condizioni ottimali al primo giorno di ritiro alla Continassa agli ordini di Max Allegri.

FOCUS SUL RINNOVO - Preparazione fisica ma anche, per forza di cose, grande attenzione alla tematica relativa al rinnovo del contratto con la Juventus in scadenza al 30 giugno 2022. Il tempo stringe e i bianconeri non possono permettersi di farsi trovare impreparati nella gestione della situazione di un asset importante quanto quello del numero 10. Anche sotto la spinta di Allegri, a cui farebbe piacere puntare sul talento dell’argentino, la prossima settimana il board dirigenziale di Madama dovrebbe riallacciare i contatti con il procuratore della Joya Jorge Antun. Scongelare un rapporto ormai fermo da mesi e rimettere in piedi una trattativa per prolungare l’attuale accordo di, almeno, un paio d’anni. A cifre ragionevoli però perché la Juve non può permettersi di accontentare in toto le richieste iniziali di Dybala. Il diez vuole restare a Torino, la Juve vuole puntare ancora su di lui: ora serve trovare un punto di contatto.