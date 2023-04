Dzeko: "Durante Juve-Inter sono successe cose che non dovrebbero mai accadere"

Nel corso di una intervista concessa a N1, Edin Dzeko ha parlato anche della sua carriera e della stagione 2022/23 con la maglia nerazzurra: "In questa stagione ho già vinto un trofeo con l'Inter, ma l'obiettivo è sempre quello di conquistare nuovi titoli. A Milano ne ho già vinti tre, so quanto sia importante per il club essere sempre in lotta per lo Scudetto. Il discorso qualificazione con la Juve è apertissimo: a San Siro dovremo giocare ancora meglio, per provare ad arrivare in finale e sollevare la coppa".

Ci spiega i suoi gesti sotto il settore ospiti al termine della gara dello Stadium?

"Durante la partita sono accadute delle cose che non dovrebbero mai trovare posto sui campi di calcio, delle quali si è già parlato e scritto. I nostri tifosi ci hanno sostenuto per tutta la partita e volevo ringraziarli in questo modo. In quel momento ho sentito che regalare la maglia fosse il minimo che potessi fare e li ringrazio per il loro supporto in campo. Abbiamo avuto un buon rapporto sin dal primo giorno del mio arrivo all'Inter".